Омск получит более 110 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

В Омск поступит финансирование в размере более 110 миллионов рублей для расселения жителей из аварийного и ветхого жилья. Средства направлены на запуск мероприятий в рамках нового этапа региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2025−2026 годы.
В ближайшее время планируется расселить три многоквартирных дома общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Дома находятся в поселке Волжский дом 5, на улице Гризодубовой, дорм 33 и в поселке Биофабрика, дом 3. Это позволит улучшить жилищные условия людей, проживающих в опасных условиях, и даст старт новому этапу программы по ликвидации аварийного жилфонда в регионе.
