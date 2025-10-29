Омск получит более 110 миллионов рублей на расселение аварийного жилья

В ближайшее время планируется расселить три многоквартирных дома общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Дома находятся в поселке Волжский дом 5, на улице Гризодубовой, дорм 33 и в поселке Биофабрика, дом 3. Это позволит улучшить жилищные условия людей, проживающих в опасных условиях, и даст старт новому этапу программы по ликвидации аварийного жилфонда в регионе.