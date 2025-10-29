В Усть-Куте простятся с бойцом Александром Липских, который погиб в зоне СВО

В Усть-Куте простятся с бойцом Александром Липских, который погиб в зоне специальной военной операции. Военнослужащего не стало в возрасте 47 лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Власти города выражают свои искренние соболезнования родным и близким Александра, — прокомментировали в пресс-службе администрации Усть-Кута.
Церемония прощания с бойцом пройдет 30 октября 2025 года с 13:00 до 14:00. В в Свято-Никольском храме родные и близкие Александра проводят его в последний путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Олег Хозонхонов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО. С 2019 года он был военнослужащим Министерства обороны России.