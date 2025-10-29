На проспекте Королева в Омске завершили ремонт разбитой дороги

Напомним, что ранее в мэрии сообщили о покупке для асфальтобетонного завода современной асфальтосмесительной установки. Новое оборудование представляет собой мобильный комплекс циклического действия с автоматической микропроцессорной системой управления. К слову, только в этом году на муниципальном АБЗ произведено более 104 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.