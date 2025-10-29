Ричмонд
На проспекте Королева в Омске завершили ремонт разбитой дороги

Уложено 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Источник: Комсомольская правда

Транспортный участок Управления дорожного хозяйства и благоустройства завершил аварийно-восстановительные работы на проспекте Королева. В ходе ремонта было уложено около 15 тысяч квадратных метров нового дорожного полотна, что значительно улучшит условия движения для автомобилистов.

Благодаря благоприятным погодным условиям работы выполнены в срок. В ближайших планах — проведение аналогичных работ на улицах Чернышевского и Гагарина.

Напомним, что ранее в мэрии сообщили о покупке для асфальтобетонного завода современной асфальтосмесительной установки. Новое оборудование представляет собой мобильный комплекс циклического действия с автоматической микропроцессорной системой управления. К слову, только в этом году на муниципальном АБЗ произведено более 104 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Ранее мы писали, что омский волонтер создал электроносилки для эвакуации раненых бойцов.