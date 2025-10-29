Ричмонд
Иркутской молодежи необходимо переоформить «Пушкинскую карту» до конца года

Иркутск, НИА-Байкал — С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет ВТБ, который сменит «Почта Банк».

Карты текущего образца будут действовать до 31 декабря 2025 года. Для бесперебойного участия в программе в следующем году жителям Иркутска в возрасте от 14 до 22 лет необходимо подать заявление на перевыпуск карты до 28 декабря 2025 года включительно, сообщает пресс-служба администрации города.

Заявку можно оформить через мобильные приложения «Госуслуги Культура» и «Почта Банк», а также в офисах ВТБ и «Почта Банка». С 1 января 2026 года заявление на выпуск новой карты можно будет подать через приложения «Госуслуги Культура» и «ВТБ Онлайн», а с 12 января карты начнут выдавать в офисах ВТБ.

«Пушкинская карта» — часть национального проекта «Семья», позволяющая молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные мероприятия: концерты, выставки, спектакли и киносеансы. Своевременный перевыпуск карты гарантирует непрерывный доступ ко всем возможностям программы в новом году.