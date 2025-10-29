Ричмонд
Bloomberg: Новый опасный для человека коронавирус нашли у летучих мышей

У бразильских летучих мышей нашли коронавирус с ключевой особенностью возбудителя COVID-19.

Ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей в Бразилии. Агентство Bloomberg сообщает, что он обладает генетической особенностью, которая характерна для вирусов, вызывающих COVID-19 и Ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Обнаруженный вирус, получивший название BRZ batCoV, был выявлен у определенного вида небольших насекомоядных летучих мышей, распространенных в Латинской Америке. Отбор образцов для исследования проводился в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу.

Проведенное исследование показывает, что данный вирус относится к семейству бета-коронавирусов. В это же семейство входят возбудитель COVID-19 SARS-CoV-2, вирус MERS-CoV и исходный вирус атипичной пневмонии. Генетический анализ выявил у бразильского вируса короткий участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность помогает некоторым коронавирусам легче проникать в клетки.

Подобные участки расщепления ранее не фиксировались у американских коронавирусов летучих мышей. Это позволяет предположить, что признаки могли независимо развиться в популяциях летучих мышей Южной Америки.

Прежде сообщалось, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в России ожидается в декабре. Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что развитие эпидемии имеет определенный цикл: сначала наблюдается подъем заболеваемости в течение двух-трех недель, затем наступает плато на высоких уровнях.