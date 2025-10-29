Bloomberg: Новый опасный для человека коронавирус нашли у летучих мышей

Проведенное исследование показывает, что данный вирус относится к семейству бета-коронавирусов. В это же семейство входят возбудитель COVID-19 SARS-CoV-2, вирус MERS-CoV и исходный вирус атипичной пневмонии. Генетический анализ выявил у бразильского вируса короткий участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность помогает некоторым коронавирусам легче проникать в клетки.