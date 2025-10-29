Bloomberg: Новый опасный для человека коронавирус нашли у летучих мышей

Ученые обнаружили новый коронавирус у летучих мышей в Бразилии. Агентство Bloomberg сообщает, что он обладает генетической особенностью, которая характерна для вирусов, вызывающих COVID-19 и Ближневосточный респираторный синдром (MERS).
Обнаруженный вирус, получивший название BRZ batCoV, был выявлен у определенного вида небольших насекомоядных летучих мышей, распространенных в Латинской Америке. Отбор образцов для исследования проводился в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу.
Проведенное исследование показывает, что данный вирус относится к семейству бета-коронавирусов. В это же семейство входят возбудитель COVID-19 SARS-CoV-2, вирус MERS-CoV и исходный вирус атипичной пневмонии. Генетический анализ выявил у бразильского вируса короткий участок шиповидного белка, который может расщепляться ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность помогает некоторым коронавирусам легче проникать в клетки.
Подобные участки расщепления ранее не фиксировались у американских коронавирусов летучих мышей. Это позволяет предположить, что признаки могли независимо развиться в популяциях летучих мышей Южной Америки.
