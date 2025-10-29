В Красноярском крае запретят самовыгул собак

28 октября правительство Красноярского края установило дополнительные требования к содержанию домашних питомцев. Региональные власти ввели новые правила для хозяев четвероногих, согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».
Уже с 1 марта 2026 года выгуливать питомцев в общественных местах можно будет только на поводке. Также жителям края запретили содержать домашних животных на балконах, лоджиях и в транспортных средствах.
Кроме того, с весны нельзя будет отпускать питомцев на самовыгул и посещать с ними учреждения, где установлен соответствующий запрет.
Ранее мы писали, что Березовский районный суд отправил под стражу председателя общественной организации, которая занималась отловом бродячих собак.