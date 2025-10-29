В Хакасии задержали главу района по подозрению в махинации с госконтрактами

Главу Аскизского района Хакасии задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы в более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном СК РФ.
Следователи считают, что подозреваемый, заключая контракт в 2022 году, увеличил аванс с 10 до 90 процентов. Строительство школы так и не было закончено. Между тем, ущерб государству превысил 460 млн рублей.
В суде представители Следкома будут ходатайствовать о заключении его под стражу.
Накануне силовики задержали пятого участника преступной группы, которая пыталась похитить футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового. Им оказался 27-летний житель подмосковного Зарайска, задержанный сегодня у себя дома оперативниками из Петербурга.
Кроме того, стало известно, в чем обвиняют экс-заместителя начальника Росгвардии Оренбургской области Дмитрий Писарев, который находится под следствием уже четыре месяца.