Краевой МФЦ рассказал о режиме работы в праздничные дни ноября

МФЦ Пермского края в начале ноября перейдут на особый режим работы. Пермяков ждет шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства.
В субботу, 1 ноября, филиалы МФЦ сократят часы приема заявителей. График работы конкретного отделения можно уточнить по тел.
«Жителям Прикамья, которым нужно получить госуслуги на этой неделе, стоит заранее спланировать визит с учетом измененного графика», — пояснили в краевом МФЦ.
В первые дни ноября также изменит режим работы РЭО ГИБДД Пермского края.
Минтруд РФ установил три нерабочих дня в ноябре. Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, выходной перенесут на понедельник, 3 ноября. Россия ждут три непрерывных дня отдыха со 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства — 4 ноября.