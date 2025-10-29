Краевой МФЦ рассказал о режиме работы в праздничные дни ноября

В субботу, 1 ноября, филиалы МФЦ сократят часы приема заявителей. График работы конкретного отделения можно уточнить по тел. 8 (800) 234−32−75 . В период со 2 по 4 ноября все отделения МФЦ на территории Пермского края работать не будут. К прежнему режиму работы они вернутся с 5 ноября.