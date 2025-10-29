Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краевой МФЦ рассказал о режиме работы в праздничные дни ноября

МФЦ Пермского края не будут работать три дня.

Источник: Комсомольская правда

МФЦ Пермского края в начале ноября перейдут на особый режим работы. Пермяков ждет шестидневная рабочая неделя перед Днем народного единства.

В субботу, 1 ноября, филиалы МФЦ сократят часы приема заявителей. График работы конкретного отделения можно уточнить по тел. 8 (800) 234−32−75. В период со 2 по 4 ноября все отделения МФЦ на территории Пермского края работать не будут. К прежнему режиму работы они вернутся с 5 ноября.

«Жителям Прикамья, которым нужно получить госуслуги на этой неделе, стоит заранее спланировать визит с учетом измененного графика», — пояснили в краевом МФЦ.

В первые дни ноября также изменит режим работы РЭО ГИБДД Пермского края.

Минтруд РФ установил три нерабочих дня в ноябре. Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, выходной перенесут на понедельник, 3 ноября. Россия ждут три непрерывных дня отдыха со 2 по 4 ноября, включая государственный праздник День народного единства — 4 ноября.