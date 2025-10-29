Поддержка по адресу. Депутаты обсудили актуальные вопросы

В Пермском крае как грибы после дождя появляются новые площадки для занятий спортом. И как иначе, если согласно закреплённой указом президента программе «О национальных целях развития России до 2030 года» через пять лет 70% населения должны регулярно заниматься физкультурой. Это позволит значительно улучшить здоровье нации. Однако успех в этом деле зависит не только от строительства новых площадок, но и от кадров, которые будут работать с жителями. Об их поддержке поговорили депутаты фракции «Единая Россия» в Заксобрании края. Другим важным вопросом на повестке дня стала помощь бизнесу.
Вдох глубокий, руки шире!
Тренд на здоровый образ жизни и занятия физкультурой становится всё популярнее. В регионе действуют 84 учреждения спортивной подготовки. 73 из них — муниципальные, 11 — краевые. Всего в отрасли трудятся 1536 тренеров, рассказала депутатам министр физкультуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
«После возвращения отрасли спорта в сферу образования внесли изменения в законодательство. Тренеры получили статус “тренер-преподаватель”. Это позволило поднять уровень их зарплат до средних значений в сфере образования, — рассказала министр. — Сейчас потребность в тренерских кадрах составляет 61 человек. В регионе действуют меры поддержки в виде стимулирующих выплат молодым специалистам, только окончившим вуз и пришедшим на работу, а также опытным сотрудникам — за счёт премирования и допвыплат за стаж, спортивные результаты воспитанников
Помимо этого в следующем году во всех (а не только пилотных) регионах России начнут реализовывать проект «Земский тренер». Его цель — обеспечить спортивными кадрами малые города и сёла. По этой программе в 2026 г. планируют привлечь девять тренеров для работы в территориях, где проживает менее 50 тыс. человек. На эти нужды регион получит из федерального бюджета 6,5 млн руб. Общий объём финансирования в 2026 г. составит 9 млн руб.
«С точки зрения подготовки спортивных кадров у нас в крае всё хорошо. Этим занимаются Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет и Чайковская государственная академия физической культуры и спорта, где также обучают тренеров и специалистов по адаптивной физкультуре. Я думаю, что Прикамье будет обеспечено необходимыми специалистами. Только академия в данный момент обучает 1270 человек, — отметил депутат Заксобрания Альберт Демченко. — Конечно, хотелось бы сделать более весомыми меры поддержки тренеров и повысить их социальный статус».
Налоги по-новому.
Во время заседания парламентарии также обсудили законопроект по совершенствованию региональной налоговой системы. Он предполагает изменения по нескольким направлениям. Некоторые из них коснутся патентной системы налогообложения. К примеру, она станет доступна для представителей сферы креативных индустрий. Это художники, блогеры, мастера бижутерии. Они тоже смогут платить фиксированный налог — вести сложную бухгалтерию не придётся.
По словам министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной, в регионе долгое время сохранялась одна из самых низких в ПФО стоимостей патентов. Её закономерное повышение решили проводить поэтапно — в течение двух лет. Это позволит бизнесменам адаптироваться и спланировать свои расходы. Кроме того, предложено продлить до 1 января 2027 г. действие налоговой ставки 0% для новых предпринимателей на патенте. Эта льгота распространяется на предприятия, которые относятся к производственной, социальной, научной сферам, занимаются оказанием бытовых услуг.
Ещё одно изменение: из видов деятельности, которые доступны для патента, исключаются невостребованные направления. Это, например, изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий, изготовление валяной обуви, сельхозинвентаря, производство и ремонт деревянных лодок, вспашка огородов.
«Мы оставляем льготы по социально важным отраслям (сельское хозяйство, образование, здравоохранение), — отметил депутат Алексей Мельников. — Если мы говорим о льготных ставках по упрощённой системе налогообложения (УСН), предприниматели, которые зарегистрируется до конца 2025 г., смогут платить по ним следующие три года».
Сколько теперь лошадей?
Налоговое законодательство меняется не только в отношении предприятий. Парламентарии обсудили возможность освободить участников СВО и их супругов от необходимости уплачивать транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 240 л. с. (ранее было только до 150 л. с.).
«Льгота будет доступна независимо от даты заключения контракта. Воспользоваться ею можно за промежуток времени с 2022 по 2025 гг. на одно транспортное средство», — пояснил Алексей Мельников.
На пленарном заседании Заксобрания предложение одобрили в первом чтении.