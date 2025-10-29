В Иркутском районе могут оштрафовать администрацию за некачественную дорогу

Дорогу не обработали противогололедными материалами, что привело к образованию ледяного покрытия. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Поводом для штрафа стало ДТП, которое произошло на этом участке утром. Из-за скользкой дороги столкнулись восемь машин. К счастью, в аварии никто не пострадал.
«Устранение нарушений находится на контроле региональной Госавтоинспекции и прокуратуры Иркутского района. Об итогах рассмотрения материала судебным органом будет доведено дополнительно», — сказали в МВД.
Материалы дела передадут в суд. Размер штрафа для администрации округа может составить от 200 до 300 тысяч рублей по статье 12.34 КоАП РФ.