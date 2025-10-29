Театр «У Моста» завершил масштабные гастроли, сыграв 23 спектакля в шести городах России и Беларуси

Художественный руководитель театра Сергей Федотов поделился впечатлениями: «Это были особенные гастроли, отчётные. 7 октября День рождения театра и мы чувствовали, что подводим итоги своей работы за 37 лет. Проверили, насколько программа нашего уникального классического и мистического театра продолжает быть интересной зрителю. Огромный успех гастролей превысил все ожидания! Мы увидели невероятный интерес в России и Беларуси. Билеты на спектакли в Петербурге и Москве были проданы за две недели, тысячный зал Пензенского драмтеатра раскупили за три дня, а билеты на все четыре спектакля в Минском академическом театре им. Я. Купалы “улетели” буквально за два часа! В Москве было много наших поклонников и из других городов России. В Минске неизменно на наши спектакли приезжают со всей Беларуси. А в Гродно приехали зрители из литовского Друскининкая.