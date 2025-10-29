Театр «У Моста» завершил масштабные гастроли, сыграв 23 спектакля в шести городах России и Беларуси

Пермский театр «У Моста» завершил самые масштабные в своей истории гастроли, укрепив за собой звание самого гастролирующего театра Пермского края. Труппа выезжала на целый месяц. Гастрольное турне было приурочено к Дню рождения театра, которому 7 октября исполнилось 37 лет. Театр представил свои постановки в шести городах России и Беларуси: Санкт-Петербург, Москва, Минск, Брест, Гродно, Пенза.
В рамках тура зрителям были показаны десять лучших спектаклей: «Зверь», «Мачеха Саманишвили», «Вий», «Замок Рейвенскрофт», «На дне», «Яма», «Ирландский герой», «Энергичные люди», а также премьеры сезона — «Любовь и голуби» и «Тевье-молочник».
Художественный руководитель театра Сергей Федотов поделился впечатлениями: «Это были особенные гастроли, отчётные. 7 октября День рождения театра и мы чувствовали, что подводим итоги своей работы за 37 лет. Проверили, насколько программа нашего уникального классического и мистического театра продолжает быть интересной зрителю. Огромный успех гастролей превысил все ожидания! Мы увидели невероятный интерес в России и Беларуси. Билеты на спектакли в Петербурге и Москве были проданы за две недели, тысячный зал Пензенского драмтеатра раскупили за три дня, а билеты на все четыре спектакля в Минском академическом театре им. Я. Купалы “улетели” буквально за два часа! В Москве было много наших поклонников и из других городов России. В Минске неизменно на наши спектакли приезжают со всей Беларуси. А в Гродно приехали зрители из литовского Друскининкая.
Елена Смирнова (Москва) о «Тевье-молочнике»: «В “Тевье” занят весь блестящий актёрский состав! И играют потрясающе! Ярко, слаженно, от души! При сценографическом лаконизме режиссёру удалось передать особую атмосферу и национальный колорит Шолом-Алейхема. В спектакле виртуозно исполняются национальные песни, танцы и обряды. Спектакли театра “У Моста” воздействуют на зрителей гипнотически. Кто один раз посетил этот театр, уже не забудет никогда. Каждые их гастроли в Москве — настоящее событие и праздник для ценителей Театра».
Елена Зиновьева (Москва) о спектакле «Любовь и голуби»: «Зайдя в зрительный зал первое, что бросается в глаза, — достовернейшая сценография. Действие происходит в сибирской деревне, и на сцене всё по-настоящему: деревянный дом с пристроенной настоящей голубятней с живыми голубями. Спектакль совершенно не похож на знаменитый советский фильм! Театр “У Моста” опять удивляет и поражает! Житейская история трогает до слёз. В самом начале забываешь про фильм, и смотришь совершенно новую историю».
Завершился тур 23 октября в Пензе на VI Международном театральном фестивале «МаскерадЪ», где был представлен спектакль «Яма» А. Куприна. Художественный руководитель Сергей Федотов был удостоен Диплома «За приверженность традициям русского театра».
И на этих гастролях не обошлось без мистики! 7 октября, в День рождения театра, студенты второго актёрского курса мастерской С. Федотова сыграли в Москве на сцене театрального института им. Б. Щукина «Мачеху Саманишвили» в рамках международного фестиваля «Точка-А». Играли они в Москве, одновременно с театром, на разных площадках. Студенты получили свой первый Лауреатский диплом «За приверженность традициям театральной школы». Тем самым пермяки опередили знаменитые столичные театральные ВУЗы: ГИТИС, ВГИК, институт им. Щукина, ВТУ им. Щепкина.