На лужайке перед Музеем природы в Беловежской пуще выросли редкие грибы

Редкий гриб феолепиота золотистая замечен в Беловежской пуще.

Источник: Комсомольская правда

На лужайке перед входом в Музей природы в Беловежской пуще в конце октября был замечен редкий гриб феолепиота золотистая (Phaeolepiota aurea). Да не один экземпляр, а целая группа, сообщает Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси.

По информации Минприроды, этот гриб может быть довольно крупных размеров. Диаметр шляпки может достигать 25 сантиметров, высота ножки примерно столько же.

Надо сказать, что раньше грибники с удовольствием брали феолепиоту, но последние исследования показали, что плодовые тела гриба содержат следы ядовитой синильной кислоты. Кипячение уменьшает концентрацию цианидов, поэтому гриб долгое время и считался съедобным, но не устраняет их полностью. Кроме того, феолепиота накапливает кадмий в больших объемах. Так что лучше полюбоваться грибом и пройти мимо.

Кстати, сушеные белые грибы являются рекордсменами по содержанию клетчатки, которой так не хватает белорусам. Все подробности — здесь.

Мы писали, что в Красную книгу Беларуси включены новые съедобные грибы: черная лисичка, сыроежка, каштановый гриб, похожий на белый.