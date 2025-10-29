На лужайке перед Музеем природы в Беловежской пуще выросли редкие грибы

На лужайке перед входом в Музей природы в Беловежской пуще в конце октября был замечен редкий гриб феолепиота золотистая (Phaeolepiota aurea). Да не один экземпляр, а целая группа, сообщает Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси.
По информации Минприроды, этот гриб может быть довольно крупных размеров. Диаметр шляпки может достигать 25 сантиметров, высота ножки примерно столько же.
Надо сказать, что раньше грибники с удовольствием брали феолепиоту, но последние исследования показали, что плодовые тела гриба содержат следы ядовитой синильной кислоты. Кипячение уменьшает концентрацию цианидов, поэтому гриб долгое время и считался съедобным, но не устраняет их полностью. Кроме того, феолепиота накапливает кадмий в больших объемах. Так что лучше полюбоваться грибом и пройти мимо.
