На лужайке перед Музеем природы в Беловежской пуще выросли редкие грибы

Надо сказать, что раньше грибники с удовольствием брали феолепиоту, но последние исследования показали, что плодовые тела гриба содержат следы ядовитой синильной кислоты. Кипячение уменьшает концентрацию цианидов, поэтому гриб долгое время и считался съедобным, но не устраняет их полностью. Кроме того, феолепиота накапливает кадмий в больших объемах. Так что лучше полюбоваться грибом и пройти мимо.