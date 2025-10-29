Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 29 октября 2025: Почему у сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отбирают румынские паспорта на границе; вместо поддержки Евросоюз изменил отношение к гражданам Молдовы; в Кишиневе

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 29 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 29 октября 2025:

1. У сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отобрали румынские паспорта на границе: Что происходит.

2. Обыски на таможне, конфискация румынских паспортов и никакой обещанной помощи: Почему вместо поддержки Евросоюз резко изменил отношение к гражданам Молдовы.

3. Не устраивать цирк и истерию в Молдове порекомендовал депутат ПАС: Разбираемся, кому адресовано — кто истерит и «циркачит» в стране больше всего.

4. Трагедия в тренажерном зале: В Кишиневе подросток скончался во время тренировки.

5. Почти лето: В Молдове комфортная погода + 19 градусов, — экономим на отоплении.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).

Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».

По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).

Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше