Топ-5 главных новостей в Молдове 29 октября 2025: Почему у сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отбирают румынские паспорта на границе; вместо поддержки Евросоюз изменил отношение к гражданам Молдовы; в Кишиневе

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 29 октября 2025:
1. У сотен жителей Молдовы с двойным гражданством отобрали румынские паспорта на границе: Что происходит.
2. Обыски на таможне, конфискация румынских паспортов и никакой обещанной помощи: Почему вместо поддержки Евросоюз резко изменил отношение к гражданам Молдовы.
3. Не устраивать цирк и истерию в Молдове порекомендовал депутат ПАС: Разбираемся, кому адресовано — кто истерит и «циркачит» в стране больше всего.
4. Трагедия в тренажерном зале: В Кишиневе подросток скончался во время тренировки.
5. Почти лето: В Молдове комфортная погода + 19 градусов, — экономим на отоплении.
