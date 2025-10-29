Главные новости к утру 29 октября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 октября 2025.
Трамп готов снизить пошлины против КНР, а сенат США — против Бразилии
Сенат США выступил против торговой политики Дональда Трампа и одобрил отмену 50% таможенных пошлин в отношении товаров из Бразилии. Далее законопроект передадут на голосование в Палату представителей. Сам президент США объявил о намерении снизить торговые пошлины на китайский импорт по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
США готовят передачу крупной партии оружия Украине
Трамп заявил, что Израиль имеет право на удары по Газе
Американский президент США Дональд Трамп назвал обстрелы сектора Газа израильской армией ответными ударами, которые не нарушают мирное соглашение. Он уточнил, что не считает, что режим прекращения огня находится под угрозой. По данным СМИ, в результате израильских атак в палестинском анклаве погибли по меньшей мере 65 человек.
Глава РФПИ Дмитриев намерен подать в суд на The Washington Post
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев готовит иск в суд против американского издания The Washington Post. Причина обращения в судебный орган — газета дважды присваивала ему высказывания, которые он не делал. Дмитриев требовал от издания исправить ошибки и извиниться. Цитаты были скорректированы, но вновь неверно.
Силы ПВО за ночь ликвидировали 100 украинских дронов
В ночь на 29 октября силы ПВО сбили и нейтрализовали 100 беспилотников ВСУ над 13 регионами, в том числе шесть — над территорией Московской области. 46 украинских дронов перехватили и ликвидировали над Брянской областью. В регионе повреждены девять жилых домов и производственное помещение агропромышленного холдинга.