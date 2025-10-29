Главные новости к утру 29 октября 2025 года

Вашингтон в ближайшие месяцы может передать европейским союзникам оружие на два млрд долларов для передачи Украине. О планах Белого дома заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Он сообщил, что в следующем году страны Европы оплатят поставку военной помощи Киеву из США на 16 млрд долларов.