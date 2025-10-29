В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом

2 июля на западе Турции также произошло землетрясение магнитудой 4,3, оно ощущалось в Стамбуле. Толчки были зафиксированы в западной части Стамбула около 13:58 по московскому времени. В тот же день на Камчатке также произошло землетрясение. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки силой до трех баллов.