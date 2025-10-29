Ричмонд
Над Самарой самолёт ушёл на второй круг из-за угрозы столкновения

Борту компании Red Wings, летевшему в Самару из Нижнего Новгорода пришлось делать второй заход для приземления.

Инцидент произошёл ещё 24 октября, но известно о нём стало только 29 числа. Пассажирский самолёт RRJ-95 (модификация Sukhoi Superjet) не смог с первого раза приземлиться в Самаре. На высоте 1100 футов (около 350 метров) и на удалении 5 километов от «Курумоча» у лайнера сработала система GPWS, которая предупреждает о близости и возможном столкновении с землёй либо иными препятствиями. Командир принял решение уйти на второй круг и через 15 минут борт компании Red Wings благополучно сел, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.