Движение по второй части эстакады Остужевской развязки планируют открыть в ноябре

Ранее сообщалось, что работы там идут с опережением сроков.



При этом после открытия эстакады работы приостановят на зимний период, ожидается, что они возобновятся с наступлением теплой погоды — предварительно, в апреле.



Также в октябре стало известно, что строящийся подземный переход около гипермаркета «Линия» мэрия намерена сдать в концессию, потому что муниципальные службы к обслуживанию таких объектов не готовы.



В рамках планерного совещания исполняющий обязанности главы дорожного управления Иван Селиверстов также рассказал о завершении формировании дороги-дублера Московского проспекта. Заключительным этапом которого стала комплексная реконструкция улицы Свободы, где в данный момент специалисты проводят приемку выполненных работ.



Дорожные работы по городу ведутся одновременно на нескольких участках города. В микрорайоне Придонской активно идет ремонт на улице Крейзера и переулке Лавровом. Кроме того, стартовало уширение проезда от новой развязки на пересечении улиц Минской и Остужева в направлении так называемого «кольца» Брусилова и Димитрова. Эти меры направлены на повышение пропускной способности магистралей и снижение заторов в левобережной части Воронежа.



В рамках сезонных работ на городских улицах была обновлена дорожная разметка, а на некоторых участках, таких как улицы Ворошилова и 9 Января, скорректирована схема движения с организацией выделенных полос. На ряде перекрестков появилась «вафельная» разметка.