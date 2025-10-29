В Самарской области доноры сдали 120 литров крови

В Самарской области прошли донорские выходные. Станции по переливанию крови посетили около 300 человек, сообщают в пресс-службе областного правительства.
— Только за один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров. Станцию посетили первичные и регулярные доноры. Следующая донорская суббота пройдет 29 ноября. Прием будет осуществляться по предварительной записи, которая откроется 25 ноября, — отметили в сообщении.
Каждый желающий может стать донором в любой будний день. На сайте службы крови Самарской области жители города могут найти рекомендации и информацию о противопоказаниях и рекомендации.