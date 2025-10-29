Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области доноры сдали 120 литров крови

В Самарской области станцию переливания крови посетили около 300 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области прошли донорские выходные. Станции по переливанию крови посетили около 300 человек, сообщают в пресс-службе областного правительства.

— Только за один день региональный банк донорской крови пополнился на 120 литров. Станцию посетили первичные и регулярные доноры. Следующая донорская суббота пройдет 29 ноября. Прием будет осуществляться по предварительной записи, которая откроется 25 ноября, — отметили в сообщении.

Каждый желающий может стать донором в любой будний день. На сайте службы крови Самарской области жители города могут найти рекомендации и информацию о противопоказаниях и рекомендации.