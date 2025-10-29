В Таганроге на остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

Для подключения к сети нужно найти на мобильном устройстве открытую точку доступа с именем «Free Taganrog». Затем следует открыть браузер и пройти простую процедуру авторизации, введя минимальные базовые данные для идентификации пользователя. После этого можно бесплатно пользоваться интернетом.