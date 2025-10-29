В Таганроге на остановках общественного транспорта появился бесплатный Wi-Fi

В Таганроге 76 остановок общественного транспорта оборудовали бесплатным Wi-Fi. Как заявила глава приморского города Светлана Камбулова, всего беспроводным интернетом будут обеспечены 79 павильонов.
По словам мэра, такое решение приняли в связи с ограничениями мобильного интернета, которые периодически вводят операторы связи в целях безопасности.
— На сегодняшния современное коммуникационное оборудование уже установлено на 76 остановочных павильонах. Работы продолжаются, и вскоре уже 79 остановок будут оснащены токами доступа Wi-Fi, — уточнила Светлана Камбулова.
Для подключения к сети нужно найти на мобильном устройстве открытую точку доступа с именем «Free Taganrog». Затем следует открыть браузер и пройти простую процедуру авторизации, введя минимальные базовые данные для идентификации пользователя. После этого можно бесплатно пользоваться интернетом.
