Создан тест для экспресс-диагностики уровня свинца в моче

Уточняется, что любое количество свинца в организме представляет опасность для человека, так как этот металл способен формировать отложения в зубах и костях, что приводит к хронической интоксикации. В организм свинец попадает в процессе дыхания, поскольку нередко оседает в пыли. Также он может попасть в организм через пищу или загрязненную воду.