Стало известно, почему Пугачёва и Галкин* променяли Кипр на Болгарию

Для юридического оформления сделки супруги создали болгарскую компанию, на которую будет зарегистрирована земля, тогда как сам дом оформляется на физическое лицо. Первый визит на новую виллу может состояться в марте 2026 года в рамках запланированного концерта Галкина* в Софии.