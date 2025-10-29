Создан цифровой двойник города для отработки кибератак на умные устройства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали цифровой двойник города — виртуальную среду для отработки методов защиты от кибератак на умные устройства, мессенджеры и банковские приложения. Разработка может использоваться для обучения специалистов в сфере кибербезопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Мы создали комплекс из различных типов городской цифровой инфраструктуры, максимально приближенный к реальным цифровым системам управления компаний и предприятий. Это дает возможность моделировать широкий спектр угроз — от целевых атак на SMS-сообщения и мессенджеры отдельных жителей с последующей компрометацией банковских аккаунтов до сложных проникновений в корпоративные и промышленные сервисы, где хранятся секретные разработки», — привели в пресс-службе слова руководителя Международного центра цифровой криминалистики (МЦЦК) СПб ФИЦ РАН Андрея Чечулина.
По его словам, с помощью разработанной виртуальной среды специалисты по кибербезопасности смогут всесторонне тестировать возможные контрмеры против атак и проверять новые программные и аппаратные защитные решения в условиях, приближенных к реальности.
Как рассказали в учреждении, цифровая модель города включает четыре типа инфраструктуры, которые наиболее часто становятся целью для атак киберпреступников. Создана полноценная банковская экосистема с порталом услуг, аутентификацией пользователей, счетами, переводами и выдачей справок. Один участок цифрового города посвящен мобильной связи, с реализованными мессенджерами и SMS-сообщениями. Цифровая система — копия научно-исследовательского учреждения позволяет злоумышленникам завладеть секретными технологиями. Для нефтяной компании ученые создали систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), аналогичную тем, которые используются на реальных предприятиях отрасли.
По данным пресс-службы, ученые также разработали систему симуляции поведения сотрудников цифровой инфраструктуры: они, как обычные пользователи, переписываются друг с другом, программируют, обмениваются финансами и информацией. Новый цифровой полигон СПб ФИЦ РАН лег в основу киберарены для проведения всероссийских соревнований между командами ведущих специалистов по кибербезопасности в рамках форума GIS DAYS 2025. Организатором соревнований и заказчиком проекта выступила компания «Газинформсервис» — один из крупнейших в России системных интеграторов в области безопасности и разработчик средств защиты информации.