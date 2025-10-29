Создан цифровой двойник города для отработки кибератак на умные устройства

Как рассказали в учреждении, цифровая модель города включает четыре типа инфраструктуры, которые наиболее часто становятся целью для атак киберпреступников. Создана полноценная банковская экосистема с порталом услуг, аутентификацией пользователей, счетами, переводами и выдачей справок. Один участок цифрового города посвящен мобильной связи, с реализованными мессенджерами и SMS-сообщениями. Цифровая система — копия научно-исследовательского учреждения позволяет злоумышленникам завладеть секретными технологиями. Для нефтяной компании ученые создали систему диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), аналогичную тем, которые используются на реальных предприятиях отрасли.