В Екатеринбурге потребовали отправить в колонию экс-борца с коррупцией Дьякова

Уголовное преследование полковника началось в мае 2024 года после того, как были арестованы владелец «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, бизнесмен Василий Петров и экс-невестка бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасия. Следователи СКР обвинили троицу в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они предоставили ложные декларации в ФНС и получили крупные налоговые вычеты. Это происходило при поддержке Дьякова, считают в СКР.