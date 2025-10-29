В Омской области выявлено более 770 нарушений миграционного законодательства

В Омской области подвели итоги масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». За время проверок было обследовано около 3 тысяч иностранцев, прибывших в регион и поставленных на миграционный учет. По результатам выявлено 770 нарушений миграционного законодательства, а сумма наложенных штрафов составила порядка 3 миллионов рублей.