В Омской области выявлено более 770 нарушений миграционного законодательства

В Омской области подвели итоги масштабной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2025». За время проверок было обследовано около 3 тысяч иностранцев, прибывших в регион и поставленных на миграционный учет. По результатам выявлено 770 нарушений миграционного законодательства, а сумма наложенных штрафов составила порядка 3 миллионов рублей.
В отношении нарушителей приняты жесткие меры: 23 иностранца получили решение о выдворении за пределы России, еще 38 лиц будут депортированы. Более 40 человек получили запрет на въезд в страну.
Особое внимание уделялось фактам фиктивной регистрации: зафиксировано 174 материала проверок, по которым возбуждено 31 уголовное дело.
Кроме того, сотрудниками уголовного розыска задержаны 20 человек, находившихся в федеральном розыске, а также арестованы двое, разыскиваемых Интерполом.
Специалисты Управления по вопросам миграции (УВМ) провели работу в отношении граждан России, ранее принятых в гражданство и позднее привлеченных к уголовной ответственности за тяжкие преступления. По итогам проверок четверо таких лиц лишены российского гражданства.