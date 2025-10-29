В Челябинске открылась выставка фотографий здания бывшего обкома КПСС. Фото

Но есть в нем уголки, которые, несмотря на все ремонты и реконструкции, остались нетронутыми. Это вход и лестница Госбанка со стороны улицы Кирова, где сейчас находится запасной вход в областной парламент. Массивные ступени сделаны из уральского гранита, а пол выложен из метлахской плитки (название произошло от немецкого города Метлах). Плитка эта изготавливалась по специальной технологии обжига. Рисунок наносился не поверх готовой плитки, а «вплавлялся» внутрь. В то время, кроме завода в Германии, ее производили только в Харькове и в польском городе Радом на заводе «Маривиль».