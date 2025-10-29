Иск на 153 млн рублей подан по делу о фортификациях под Курском

По данным агентства, для обеспечения иска было арестовано имущество и счета обвиняемых. Как следует из материалов, бывший генеральный директор корпорации Владимир Лукин и его заместители обеспечили заключение договора с обществом «КТК Сервис», которое не вело реальной деятельности, а лишь создавало видимость работ. После этого участники организованной группы похитили выделенные на возведение укреплений средства.