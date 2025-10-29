Когда включат отопление и какой должна быть температура: разъяснения чиновников

Когда включают отопление.
Согласно действующему законодательству, отопительный сезон в жилых домах начинается на следующий день после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже 8 .Соответственно, отопление отключают, когда температура становится выше этого порога.
Сроки запуска и завершения отопительного сезона утверждаются хокимиятами — именно эти органы принимают решение, исходя из погодных условий. То есть отопление в многоэтажках Ташкента появится только после того, как соответствующее решение подпишет хоким.
Какая температура должна быть в квартирах.
В отопительный сезон температура воздуха в квартирах многоэтажных домов, построенных до 1995 года, должна быть не ниже 20. Если же система отопления в многоэтажках не подвергалась реконструкции, минимально допустимая температура составляет 18. Комитет по конкуренции особо подчёркивает: снижение температуры в жилых помещениях ниже установленных норм не допускается.
Требования к горячей воде.
Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть в пределах 50−75°C. При этом поставщик обязан выполнять санитарные нормы и правила, обеспечивать эпидемическую безопасность воды, её приятные органолептические свойства (вкус, запах, прозрачность) и отсутствие вредного воздействия на здоровье человека.
Если жители сталкиваются с нарушениями температурного режима или качеством горячей воды, они могут обратиться с жалобой в органы по защите прав потребителей.