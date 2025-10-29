Когда включат отопление и какой должна быть температура: разъяснения чиновников

В отопительный сезон температура воздуха в квартирах многоэтажных домов, построенных до 1995 года, должна быть не ниже 20. Если же система отопления в многоэтажках не подвергалась реконструкции, минимально допустимая температура составляет 18. Комитет по конкуренции особо подчёркивает: снижение температуры в жилых помещениях ниже установленных норм не допускается.