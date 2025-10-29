В Екатеринбурге грядет коммунальная реформа — за тепло придется платить больше

С 1 декабря в Екатеринбурге изменяется схема расчета платы за отопление в жилых домах и квартирах. Рост составит не более 3%, что связано с переходом города в так называемую ценовую зону теплоснабжения. Соответствующие соглашения с крупнейшими поставщиками тепловой энергии — ПАО «Т Плюс» и АО «ЕТК» — подписал глава города Алексей Орлов. Документы определяют правила ценообразования на тепло в течение ближайших 10 лет.