В России изменили правила экзамена для мигрантов после истории девочки из Верхней Пышмы

Ранее URA.RU рассказывало про школьницу, переехавшую в семьей из Казахстана в Верхнюю Пышму. Она не смогла пойти в школу с 1 сентября, так как пропустила экзамен по русскому языку, который проводится раз в месяц. В итоге в конце сентября девочка успешно прошла тестирование и приступа к учебе. Однако в Госдуме подняли вопрос о необходимости прохождения экзамена по русскому языку детьми репатриантов.