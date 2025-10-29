В Госдуме предложили наделить регионы РФ правом вводить запрет продажи вейпов

Комитет Госдумы по охране здоровья предлагает предоставить регионам России право вводить дополнительные ограничения торговли никотинсодержащей продукцией, в том числе запрет на ее продажу. Об этом сказано в проекте заключения комитета-соисполнителя на законопроект, документ приводит РИА Новости.
Законопроект о лицензировании оптовой и розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции внесен в Госдуму правительством РФ. Таким образом, регионам предлагается устанавливать дополнительные ограничения на места розничной продажи.
«Комитет считает возможным при доработке законопроекта рассмотреть вопрос о возможности наделения субъектов РФ правом устанавливать дополнительные ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией», — сказано в документе.
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что доля нелегальных вейпов на рынке превышает 60%. Лицензирование, по его словам, поможет вывести из оборота нелегальные никотиносодержащие продукты, представляющие более высокий риск для здоровья.
Ранее в Госдуме призвали бороться с «эпидемией вейпов» в РФ. Тогда Леонов предложил определить список веществ, которые не должны быть в составе вейпов, например, ароматизаторов, что снизит их привлекательность для молодежи.