ФСБ сообщила об уничтожении трех ДРГ на окраинах Константиновки в ДНР

Бойцы подразделения «Горыныч» уничтожили три ДРГ ВСУ, пытавшиеся укрыться в полевых блиндажах.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы подразделения «Горыныч» донецкого управления ФСБ на окраинах Константиновки в ДНР уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, сообщили в УФСБ России по ДНР.

В сообщении говорится, что подразделение «Горыныч» во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа охотится на украинских боевиков на Константиновском направлении. Они выследили и уничтожили три ДРГ ВСУ, пытавшиеся укрыться в полевых блиндажах.

Отмечается также, что операторы «Горыныча» выследили вражеский дрон-разведчик и поразили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщал, что ДРГ ВСУ постоянно пытаются вести деятельность на Сумском направлении.