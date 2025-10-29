ФСБ сообщила об уничтожении трех ДРГ на окраинах Константиновки в ДНР

В сообщении говорится, что подразделение «Горыныч» во взаимодействии с 4 ОМСБР Южного военного округа охотится на украинских боевиков на Константиновском направлении. Они выследили и уничтожили три ДРГ ВСУ, пытавшиеся укрыться в полевых блиндажах.