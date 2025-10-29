Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подавшая на развод жена шефа Ивлева из-за стресса набрала 11 килограммов

Валерия Куденкова, недавно объявившая о разводе с шеф-поваром Константином Ивлевым, на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, что сейчас переживает очень непростой период. По словам девушки, из-за стресса на фоне разрыва со звездным супругом она набрала 11 килограммов.

Валерия Куденкова, недавно объявившая о разводе с шеф-поваром Константином Ивлевым, на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, что сейчас переживает очень непростой период. По словам девушки, из-за стресса на фоне разрыва со звездным супругом она набрала 11 килограммов.

Куденкова опубликовала видео, сделанное в домашней атмосфере. Она лежала на кровати и улыбалась. Девушка отметила, что теперь ей приходится «неистово» сбрасывать лишний вес.

— Сначала: конфеточки, шоколадочки, а потом «я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный!», — пожаловалась Куденкова.

Ивлев и Куденкова равзелись после четырех лет брака. Они познакомились, когда девушка училась в университете, а сыграли свадьбу в День всех влюбленных. Ради молодой возлюбленной знаменитый шеф ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.

Девушка среди прочего недавно поделилась в личном блоге подробностями поведения их трехлетней дочери Ники, рассказав, что девочка часто устраивает истерики из-за мелочей.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.