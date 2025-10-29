Подавшая на развод жена шефа Ивлева из-за стресса набрала 11 килограммов

Валерия Куденкова, недавно объявившая о разводе с шеф-поваром Константином Ивлевым, на своей странице в социальной сети Instagram* рассказала, что сейчас переживает очень непростой период. По словам девушки, из-за стресса на фоне разрыва со звездным супругом она набрала 11 килограммов.
Куденкова опубликовала видео, сделанное в домашней атмосфере. Она лежала на кровати и улыбалась. Девушка отметила, что теперь ей приходится «неистово» сбрасывать лишний вес.
— Сначала: конфеточки, шоколадочки, а потом «я жирный-жирный-жирный, как поезд пассажирный!», — пожаловалась Куденкова.
Ивлев и Куденкова равзелись после четырех лет брака. Они познакомились, когда девушка училась в университете, а сыграли свадьбу в День всех влюбленных. Ради молодой возлюбленной знаменитый шеф ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.
Девушка среди прочего недавно поделилась в личном блоге подробностями поведения их трехлетней дочери Ники, рассказав, что девочка часто устраивает истерики из-за мелочей.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.