Подавшая на развод жена шефа Ивлева из-за стресса набрала 11 килограммов

Ивлев и Куденкова равзелись после четырех лет брака. Они познакомились, когда девушка училась в университете, а сыграли свадьбу в День всех влюбленных. Ради молодой возлюбленной знаменитый шеф ушел от жены, с которой прожил 20 лет в браке. «Вечерняя Москва» вспоминает историю любви Ивлева и Куденковой.