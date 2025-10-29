Следком раскрыл новые детали похищения 74 миллионов в Омске

Прокуратура Омской области также активно противостоит мошенникам, которые заключают кредитные договоры через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». За девять месяцев текущего года прокуроры подали в суд девять исков о расторжении таких договоров. В 40 случаях гражданам была оказана юридическая помощь для самостоятельного обращения в суд. Эти данные озвучил представитель региональной прокуратуры на той же пресс-конференции.