Следком раскрыл новые детали похищения 74 миллионов в Омске

Следственный комитет РФ по Омской области сообщил о подвижках в расследовании дела о похищении 74 миллионов рублей в Омске. Помимо фоторобота курьера, который фигурирует в деле, следствие отметило наличие других зацепок. Однако подробности пока остаются засекреченными из-за тайны следствия.
На пресс-конференции, посвященной борьбе с кибермошенничеством, представители трех ведомств рассказали о результатах своей работы. Так, омское управление СКР раскрыло в этом году 30 преступлений против несовершеннолетних, совершенных с использованием кибертехнологий. Об этом сообщила представитель СУ СКР Татьяна Шменгле.
Прокуратура Омской области также активно противостоит мошенникам, которые заключают кредитные договоры через взломанные аккаунты на портале «Госуслуги». За девять месяцев текущего года прокуроры подали в суд девять исков о расторжении таких договоров. В 40 случаях гражданам была оказана юридическая помощь для самостоятельного обращения в суд. Эти данные озвучил представитель региональной прокуратуры на той же пресс-конференции.
