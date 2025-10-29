Пенсионерка отсудила у фигуранта дела Долиной почти 300 тысяч рублей

Пенсионерка стала жертвой мошеннических действий Артура Каменецкого, одного из фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Как следует из официальных судебных документов, которые есть в распоряжении РИА «Новости», она отсудила у него почти 300 тысяч рублей.