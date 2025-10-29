Жители ЯНАО требуют властей не закрывать центр психологической помощи

«Почему вы закрываете наш центр психологической помощи “Доверие” и сокращаете людей? Приходя на консультации, нам сообщают о ликвидации организации и прекращении работы с психологом после Нового года. Я уже год прохожу терапию совместно с детьми, чтобы мои дети росли во взаимопонимании со своей семьей», — написала анонимно автор в группе «Нетипичный Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».