«Люди по полгода не видят семьи, работают в лесу». Глава Минлесхоза Кулик сказал увеличить зарплаты таксаторам

Глава Минлесхоза Александр Кулик потребовал увеличить зарплаты инженерам-таксаторам — специалистам по оценке и инвентаризации лесов. Чиновник сравнил их заработок с заработком сотрудников бухгалтерии предприятия «Белгослес».
«Люди по полгода не видят семьи, работают в лесу. Как их оклад может быть меньше оклада пусть и специалистов с ответственным участком работы, но находящихся в комфортных условиях в офисе?», — отметил министр.
Александр Кулик потребовал провести реструктуризацию штата «Белгослеса» и усилить офис цифровизации высококлассными специалистами.
Кстати, на лужайке перед Музеем природы в Беловежской пуще выросли редкие грибы.
Мы писали, что белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки, которой так не хватает большинству белорусов. Среди них — то, что растет в белорусских лесах, а именно белые грибы, черника, малина — все подробности здесь.