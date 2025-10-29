Ричмонд
«Люди по полгода не видят семьи, работают в лесу». Глава Минлесхоза Кулик сказал увеличить зарплаты таксаторам

Глава Минлесхоза Кулик высказался за увеличение зарплат таксаторам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минлесхоза Александр Кулик потребовал увеличить зарплаты инженерам-таксаторам — специалистам по оценке и инвентаризации лесов. Чиновник сравнил их заработок с заработком сотрудников бухгалтерии предприятия «Белгослес».

«Люди по полгода не видят семьи, работают в лесу. Как их оклад может быть меньше оклада пусть и специалистов с ответственным участком работы, но находящихся в комфортных условиях в офисе?», — отметил министр.

Александр Кулик потребовал провести реструктуризацию штата «Белгослеса» и усилить офис цифровизации высококлассными специалистами.

