Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду, 29 октября, одобрил поправки в соглашение с Россией о свободе передвижения.
Указ одобряет внесение изменений в соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 24 января 2006 года «об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств», говорится в документе.
14 октября Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, который дает гражданам России право принимать участие в местных выборах в республике. Нововведение затронет россиян, которые проживают в Белоруссии на постоянной основе.
Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому постоянно проживающие на территории России граждане Белоруссии получили право участвовать в выборах органов местного самоуправления.
В марте текущего года председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил поправки, позволяющие белорусам избираться на госдолжности в РФ.