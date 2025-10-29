В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59

Самолет X-59 был представлен в начале 2024 года в рамках программы Quesst. Ключевой особенностью воздушного судна является способность летать быстрее скорости звука без создания характерного звукового хлопка. В NASA рассчитывают, что испытания этого самолета позволят в перспективе отменить действующий запрет на полеты коммерческой сверхзвуковой авиации над сушей, который был введен 50 лет назад в США и других странах.