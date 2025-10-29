В США прошел первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59

Американская корпорация Lockheed Martin совместно с NASA провела первый испытательный полет экспериментального сверхзвукового самолета X-59. Информация об этом была распространена пресс-службой компании-разработчика.
Испытания состоялись в районе предприятия Lockheed Martin в Палмдейле, полет воздушного судна прошел в штатном режиме. В корпорации приводят слова вице-президента профильного подразделения О. Джея Санчеса, который заявил, что они находятся в восторге от первого полета X-59.
«Это воздушное судно является свидетельством инноваций и экспертизы нашей совместной команды, и мы горды тем, что находимся в авангарде разработок технологий тихого сверхзвука», — подчеркнул разработчик.
Самолет X-59 был представлен в начале 2024 года в рамках программы Quesst. Ключевой особенностью воздушного судна является способность летать быстрее скорости звука без создания характерного звукового хлопка. В NASA рассчитывают, что испытания этого самолета позволят в перспективе отменить действующий запрет на полеты коммерческой сверхзвуковой авиации над сушей, который был введен 50 лет назад в США и других странах.
Разработчики подчеркивают, что X-59 является не прототипом, а экспериментальным самолетом. Его применение позволит собрать необходимые данные для создания будущих поколений сверхзвуковых пассажирских лайнеров.
Тем временем впервые на территории России Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» протестировал интеллектуальные технологии для сверхзвукового гражданского самолета. Пилоты подняли в воздух сверхзвуковой гражданский самолет, которым управляли из кабины без окон, используя камеры с разными типами обзора. В составе летного прототипа была система внешнего видения из пяти камер обычного и двух инфракрасного диапазона.
Помимо прочего глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал, что уже в октябре 2025 года поднимется в небо первый полностью импортозамещенный самолет. Для России это станет поистине историческим событием, подчеркнул глава Минпромторга в своем выступлении в ГД.