«И в этом уникальность»: Экс-военный просто объяснил главное отличие «Орешника» от «Буревестника»

Дандыкин: Орешник и Буревестник решают разные задачи.

Источник: Комсомольская правда

Российская ракета «Орешник» является оперативно-тактической, «Буревестник» — стратегическая ракета, у которой неограниченная дальность и время нахождения в воздухе. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«То есть, у этих ракет просто разные задачи», — отметил он.

При этом, «Орешник» — гиперзвуковая ракета, то есть летит быстро, в то время как «Буревестник» гораздо медленнее, однако эта ракет может лететь на низких высотах, маневрирует и сбить его очень сложно.

Ко всему прочему, благодаря атомному двигателю, «Буревестник» может лететь неограниченное время. Тут работает тот же принцип, что и у атомного ледокола: ходит по морю годами без заправки, а расход топлива при этом — буквально граммы.

«В этом и уникальность новой российской ракеты», — заключил военный эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец раскрыл все секреты российской ракеты «Буревестник», а также заметил, что появление этого грозного изделия в арсеналах российских Стратегических ядерных сил еще больше добавит головной боли нашим недругам. И еще больше укрепит наш оборонный ракетный щит.

А заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексей Рамм отметил, что «Буревестник» — это ракета последнего удара. Средство, которое гарантированно предотвратит негативный сценарий в случае ядерной войны. Равно как и подводный дрон «Посейдон». Не стоит ожидать применения таких средств поражения в условиях специальной военной операции и даже полномасштабного конвенционального военного конфликта.