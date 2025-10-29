Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь сел Крыма на день останутся без воды

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт — РИА Новости Крым. В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.

Ориентировочное время отключения — с 08:00 до 20:00.

Силами филиала будет осуществляться подвоз воды.