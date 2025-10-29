Восемь сел Крыма на день останутся без воды

Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт — РИА Новости Крым. В восьми селах Крыма 30 октября отключат воду из-за проведения аварийно-ремонтных работ. Об этом сообщает Красноперекопский филиал предприятия «Вода Крыма».
Ограничения коснутся сел Червоное, Молочное, Сенокосное, Ковыльное, Волочаевка, Серебрянка, Бахчевка и Воронки.
Ориентировочное время отключения — с 08:00 до 20:00.
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды.