Александр Петров написал обращение к умершему Роману Попову

Петров отметил творческую атмосферу, которая возникала при работе с Поповым.

Источник: Комсомольская правда

Актер Александр Петров поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе с Романом Поповым, который накануне ушел из жизни.

Петров особенно отметил особую творческую атмосферу, которая возникала при работе с Поповым, подчеркнув, что этот актер был всегда «сконцентрированным, внимательным, легким».

«Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому», — написал актер в соцсети.

Петров обратил внимание на профессионализм Попова, отметив, что ему тяжело говорить о своем коллеге в прошедшем времени. Актер также выразил уверенность, что память об умершем артисте останется как очень добром и талантливом человеке.

«Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех!» — подчеркнул он.

Напомним, Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет. Летом этого года у него произошел рецидив рака мозга. Как выяснилось, последние дни своей жизни актер провел в коме.