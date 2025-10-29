Александр Петров написал обращение к умершему Роману Попову

Актер Александр Петров поделился теплыми воспоминаниями о совместной работе с Романом Поповым, который накануне ушел из жизни.
Петров особенно отметил особую творческую атмосферу, которая возникала при работе с Поповым, подчеркнув, что этот актер был всегда «сконцентрированным, внимательным, легким».
«Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съемочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съемочной площадке, к каждому», — написал актер в соцсети.
Петров обратил внимание на профессионализм Попова, отметив, что ему тяжело говорить о своем коллеге в прошедшем времени. Актер также выразил уверенность, что память об умершем артисте останется как очень добром и талантливом человеке.
«Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех!» — подчеркнул он.
Напомним, Роман Попов скончался 28 октября в возрасте 40 лет. Летом этого года у него произошел рецидив рака мозга. Как выяснилось, последние дни своей жизни актер провел в коме.