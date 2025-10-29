Ричмонд
СК возбудил уголовное дело из-за нападения собаки на женщину в Ростове-на-Дону

Сообщением о нападении собаки на женщину в Ростове заинтересовались в Следкоме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на женщину. Об этом сообщили в донском Следкоме утром среды, 29 октября.

— Инцидент произошел в Первомайском районе города. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь после укусов животного, — уточнили в СУ СК по Ростовской области. — Местный прохожий помог отогнать агрессивную собаку.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Следователи устанавливают все детали происшествия.

