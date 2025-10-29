«Пустые витрины и завышенные цены»: в России возник дефицит вейпов

Ассортимент устройств сокращается, а цены на остатки выросли практически вдвое.
В последние недели на прилавках московских табачных магазинов все чаще пустуют витрины с вейпами, а оставшаяся продукция продается по завышенным ценам. Причина кроется в цепочке событий, отразившихся на поставках и ассортименте электронных устройств.
«В московских табачках фиксируются проблемы с поставками электронок», — пишет Baza. Владельцы специализированных магазинов и табачных лавок сообщают: ассортимент устройств стремительно сокращается, а цены на остатки выросли практически вдвое. Одной из ключевых причин кризиса в индустрии стало прекращение попадания «серых» партий электронных сигарет из Китая через Казахстан. Множество грузовиков с товаром застряли на казахстанской границе из-за ужесточения таможенного контроля и пробок на переходах.
Вторая существенная причина дефицита — резкое сокращение поставок лидеров рынка электронок, в первую очередь китайских компаний Gang Box, Soak, Waka и Inflave. Еще летом эти бренды покрывали львиную долю спроса на отечественном рынке. Однако сейчас многие производители не готовы рисковать убытками и логистическими проблемами из-за возможного полного запрета вейпов в РФ, обсуждение которого снова активизировалось в 2025 году.
Владельцы табачных сетей отмечают: для минимизации убытков они вынуждены экстренно перестраивать поставки. Сейчас многие компании ищут альтернативных партнеров из США и Малайзии, заключая срочные договоры. Это вызывает рост закупочных цен и навязывает новые логистические маршруты, что не может не сказаться на конечной стоимости.