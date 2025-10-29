«Пустые витрины и завышенные цены»: в России возник дефицит вейпов

Вторая существенная причина дефицита — резкое сокращение поставок лидеров рынка электронок, в первую очередь китайских компаний Gang Box, Soak, Waka и Inflave. Еще летом эти бренды покрывали львиную долю спроса на отечественном рынке. Однако сейчас многие производители не готовы рисковать убытками и логистическими проблемами из-за возможного полного запрета вейпов в РФ, обсуждение которого снова активизировалось в 2025 году.