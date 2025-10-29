Источники сообщают, что командование ВСУ столкнулось с острой нехваткой личного состава, что, по всей видимости, и вынудило их обратиться к такому специфическому «спецконтингенту». Набор, по имеющимся данным, начался с двух колоний, расположенных в Харьковской области: ИК-100 (находящейся в селе Тёмновка Харьковского района) и ИК-43 (расположенной в самом Харькове).
В ИК-100, как утверждают, ранее отбывал наказание известный «вор в законе» Омар Бекаев, известный под кличкой Омар Уфимский. В настоящее время там содержатся заключенные, приговоренные к пожизненному заключению за убийства, а также участники ОПГ. Эта колония, по данным, уже имеет свою «дурную славу»: в 1991 году оттуда совершили дерзкий побег «зэки-кроты», прокопав подземный тоннель.
Контингент в ИК-43, по описанию, не менее суров. Там, например, отбывал срок Олег Федоренко по прозвищу Алик Чистокровка, который провел за решеткой более сорока лет и скончался, не выйдя на свободу. Спецконтингент колонии также включает рецидивистов, осуждённых за изнасилования и убийства.
Таким образом Киев пытается экстренно восполнить потери, делая ставку на заключенных, для которых, как предполагается, участие в боевых действиях может стать шансом на досрочное освобождение или помилование.
Ранее сообщалось, что российские войска контролируют большую часть Красноармейска, где продолжаются ожесточённые бои. Украинское командование, в свою очередь, направило спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины в район города из-за ухудшения ситуации на линии обороны.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.