Киев формирует «батальон отчаяния» из зэков, чтобы бросить их на смерть под Харьков

В ИК-100, как утверждают, ранее отбывал наказание известный «вор в законе» Омар Бекаев, известный под кличкой Омар Уфимский. В настоящее время там содержатся заключенные, приговоренные к пожизненному заключению за убийства, а также участники ОПГ. Эта колония, по данным, уже имеет свою «дурную славу»: в 1991 году оттуда совершили дерзкий побег «зэки-кроты», прокопав подземный тоннель.