В России оптимизировали производство эфира, необходимого для аэрозольной продукции

ТОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Промышленной установки по синтезу диметилового эфира, который используется в аэрозольной продукции, оптимизировали с помощью методов математического моделирования сотрудники Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ) при Томском государственном университете (ТГУ). Внедрение оптимизации позволило улучшить ключевые показатели производства, методика может быть тиражирована и на другие химические производства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы разработали высокоточную математическую модель установки на основе реальных данных с производства. Модель позволила идентифицировать узкие места и предложить решения для нормализации температурного режима. Ключевой мерой стала перестроение потоков и замена формы катализатора, который не только ускоряет химическую реакцию, но и обеспечивает более эффективный массообмен между фазами в колонне», — сказал руководитель рабочей группы по направлению моделирования технологических процессов ИХТЦ Карлос Энрике Гарсия Серпас.
Рекомендации были внедрены заказчиком в сжатые сроки (в течение месяца). Это позволило оптимизировать работу установки, значительно продлить срок службы катализатора и повысить эффективность всего процесса. Заказчиком стало предприятие «Аэрозолекс» (г. Дзержинск) — системный поставщик продуктов и решений для производителей аэрозольной продукции и других отраслей промышленности.
«Коллеги рассматривают возможность выполнения следующего этапа работ, целью которого является доработка модели для прогнозирования старения катализатора и создания гибридных моделей с элементами искусственного интеллекта», — сказал руководитель проекта ИХТЦ Сергей Горбин. Это позволит еще точнее подбирать режимы работы для увеличения экономических показателей работы установки.
По словам специалистов, это направление очень востребовано у химических компаний, поэтому методику планируют использовать и дальше в работе с другими производствами.