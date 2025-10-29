В России оптимизировали производство эфира, необходимого для аэрозольной продукции

«Мы разработали высокоточную математическую модель установки на основе реальных данных с производства. Модель позволила идентифицировать узкие места и предложить решения для нормализации температурного режима. Ключевой мерой стала перестроение потоков и замена формы катализатора, который не только ускоряет химическую реакцию, но и обеспечивает более эффективный массообмен между фазами в колонне», — сказал руководитель рабочей группы по направлению моделирования технологических процессов ИХТЦ Карлос Энрике Гарсия Серпас.