Челябинские аграрии в Екатеринбурге представили свои достижения на XIII Межрегиональной выставке

Селян поприветствовали полпред Жога и главы субъектов округа.
Аграрии Челябинской области представили свои достижения по модернизации отрасли и выпуску продуктовых новинок в Екатеринбурге на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа (УрФО). Участие в церемонии открытия приняли полпред Президента в УрФО Артем Жога и главы субъектов округа, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
«Сегодня южноуральские аграрии представляют свои достижения на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО. Гостей приветствовали полпред Жога и главы субъектов округа. Губернатор Текслер пожелал участникам выставки успешных деловых контактов и новых проектов», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
В агропромышленном комплексе регионов Урала и Западной Сибири работает более 110 тысяч человек. Несмотря на суровый климат, санкции и другие вызовы, аграрии обеспечивают продовольственную безопасность страны, отметил Жога. «В Уральском федеральном округе достигнуты самообеспеченность по мясу и картофелю, мы одни из лидеров в стране по производству муки, консервов, куриных яиц и макаронных изделий», — добавил полпред.
В выставке принимают участие 35 регионов страны — от Приморского края до Крыма. Агрохолдинги и фермерские хозяйства УрФО получают новые возможности для продвижения, отметил Текслер. «Мы заметны и в российском АПК. Занимаем лидирующие позиции по таким направлениям, как выпуск макаронных изделий, мяса всех видов, яйца», — подчеркнул губернатор.
На выставке прошла церемония награждения аграриев государственными, ведомственными наградами и наградами полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Отмечены были семь южноуральских компаний: «Еринъ сыр», АО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Совхоз Брединский», крестьянское (фермерское) хозяйство «Березка» и другие.