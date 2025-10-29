Челябинские аграрии в Екатеринбурге представили свои достижения на XIII Межрегиональной выставке

В агропромышленном комплексе регионов Урала и Западной Сибири работает более 110 тысяч человек. Несмотря на суровый климат, санкции и другие вызовы, аграрии обеспечивают продовольственную безопасность страны, отметил Жога. «В Уральском федеральном округе достигнуты самообеспеченность по мясу и картофелю, мы одни из лидеров в стране по производству муки, консервов, куриных яиц и макаронных изделий», — добавил полпред.