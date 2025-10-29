Трамп не смог согласовать расписание с Ким Чен Ыном для встречи

Президент США Дональд Трамп в среду, 29 октября, сообщил, что во время переговоров с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Меном не удалось согласовать дату встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трансляция переговоров велась телеканалом KTV.
Ранее отмечалось, что Трамп и Ли Чжэ Мен начали переговоры за обедом после церемонии приветствия и обмена подарками. Трансляция велась на канале Белого дома.
По словам Трампа, стороны не смогли выработать подходящее время для встречи с северокорейским лидером в этот раз.
Президент Соединенных Штатов еще 27 октября заявил, что хотел бы встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном.
В начале октября появилась информация, что Дональд Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в ходе визита в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей. Саммит АТЭС пройдет 31 октября и 1 ноября в городе Кенджу.
Стало известно, что в 2019 году Соединенные Штаты провели разведывательную спецоперацию в КНДР по распоряжению Дональда Трампа, не поставив в известность Конгресс. Позже глава Белого дома заявил, что ничего не знает об истории с убийством в 2019 году американским спецназом рыбаков Северной Кореи во время операции США.