Мэрия Перми не станет заключать мировое соглашение с арендатором парка Горького

По данным собеседника, близкого к ООО «ЦПР», компания ведет переговоры с городом о передаче спорных построек муниципалитету. Однако параллельно арендатор предлагал рассмотреть концессионное соглашение для системного развития парка, предполагающий инвестиции свыше 500 млн рублей. Этот механизм, по словам представителя общества, позволил бы обеспечить модернизацию парка. Арендатор настаивает, что в мировом соглашении речь шла лишь о намерении города изучить такую возможность, без обязательств на момент подписания. При этом переговоры по соглашению продолжаются.