Мэрия Перми не станет заключать мировое соглашение с арендатором парка Горького

Администрация Перми не согласна с предложенными условиями.
Администрация Перми не станет заключать мировое соглашение с ООО «ЦПР» по вопросу объектов на территории парка Горького. Мэрию не устраивают условия: компания предлагает оформить концессионное соглашение о создании единого комплекса недвижимости в парке. При этом под управление концессионера должны перейти все постройки, включая объект культурного наследия — ротонду. За это администрация должна будет вернуть концессионеру комплекс в собственность.
Власти считают, что подобная схема нарушает процедуру, установленную законодательством. «Договор концессии заключается только на конкурсной основе. Передача единого комплекса объектов и земли напрямую через мировое соглашение исключает конкуренцию и может быть признана нарушением закона», — приводит «Коммерсантъ-Прикамье» слова источника, знакомого с позицией администрации. Он добавил, что арендаторы не обозначили четких гарантий и перспектив по развитию парка, а фактически предложили продление аренды на 49 лет.
По данным собеседника, близкого к ООО «ЦПР», компания ведет переговоры с городом о передаче спорных построек муниципалитету. Однако параллельно арендатор предлагал рассмотреть концессионное соглашение для системного развития парка, предполагающий инвестиции свыше 500 млн рублей. Этот механизм, по словам представителя общества, позволил бы обеспечить модернизацию парка. Арендатор настаивает, что в мировом соглашении речь шла лишь о намерении города изучить такую возможность, без обязательств на момент подписания. При этом переговоры по соглашению продолжаются.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Перми требуют признать самовольными постройками в парке шесть объектов, среди которых летние кафе «Халва» и Casa Mia, гараж, туалеты и демонтированный аттракцион «Дом Дракулы». С лета стороны обсуждают возможность мирового соглашения, по которому пять спорных строений могут быть безвозмездно переданы городу.