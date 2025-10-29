В центре Тюмени вандалы разбили остановку

Неизвестные разбили стеклянную стенку остановки.
В центре Тюмени неизвестные разбили боковое стекло на остановке «Смоленская» на Первомайской. Как сообщила пресс-служба администрации, департамент дорожной инфраструктуры и транспорта уже обратился в полицию с заявлением о порче имущества.
«Сегодня на улице Первомайской на остановке “улица Смоленская” (в сторону железнодорожного вокзала) вандалы разбили боковое стекло у автопавильона. В связи с причинением ущерба городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта было подано заявление в полицию», — сообщили в мэрии.
Администрация напоминает, что повреждение муниципального имущества не допустимо. Совершение подобных поступков может повлечь за собой административную ответственность при незначительном ущербе, а в случае крупного ущерба — уголовную.