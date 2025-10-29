В центре Тюмени вандалы разбили остановку

«Сегодня на улице Первомайской на остановке “улица Смоленская” (в сторону железнодорожного вокзала) вандалы разбили боковое стекло у автопавильона. В связи с причинением ущерба городским департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта было подано заявление в полицию», — сообщили в мэрии.