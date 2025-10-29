Переправа Салехард — Лабытнанги работает в условиях плохой видимости. Скрин

Переправа Салехард — Лабытнанги работает в штатном режиме.
Переправа Салехард — Лабытнанги 29 октября работает в условиях плохой видимости, это видно по трансляции online-камер. На линии шесть паромов и очередей на переправе нет, следует из информации чат-бота.
«Открыта перевозка транспортных средств. На линии работают шесть паромов. Температура воздуха: −4.0°C Ветер: 3.2 метра в секунду с порывами до 4,9 метров в секунду», — сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ — СХД».
Из официального ответа пресс-службы департамента транспорта и дорожного хозяйства следует, что закрытие паромной переправы между Салехард и Лабытнанги зависит от погодных условий. Перевозки паромами прекращаются при установлении низких температур и появлении устойчивых плавучих льдов.
Паромы и видимость на переправе Берег Салехарда.